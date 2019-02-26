Бывший лидер дортмундской "Боруссии" рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

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Бывший лидер дортмундской "Боруссии" рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Завершивший карьеру полузащитник Владимир Бут, который ранее выступал за дортмундскую "Боруссию", рассказал, что в 2003 году его звали в московский "Спартак".

"Невил Скала сказал приглашал меня в "Спартак". В 2003 году, когда дисквалифицировали Егора Титова.

Почему отказался? Моя бывшая супруга – хорватка, выросшая в Цюрихе. Она сказала: или остаешься в Европе, или мы разводимся. Тогда младшему сыну Брендану было всего 2 годика. Я выбрал семью.

Если была бы возможность, то изменил бы в своей карьере только одно. Нужно было в 2003 году соглашаться на переход в "Спартак", - приводят слова Бута российские СМИ.\

41-летний Бут выступал за "Боруссию" с 1995 по 2000 годы, провел за клуб 100 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Также играл за "Фрайбург", "Ганновер", "Шинник", "Черноморец", "Левадиакос" и ОФИ. За сборную России сыграл два матча. Двукратный чемпион Германии, победитель Лиги Чемпионов.

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