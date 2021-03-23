Бывший менеджер сборной России назвал сроки возвращения Кокорина на поле

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Бывший менеджер сборной России назвал сроки возвращения Кокорина на полеФото: Твиттер @acffiorentina 
Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился информацией о сроках восстановления нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Насколько я понимаю, он будет готов вернуться на поле примерно через 2-3 недели. Он звонил мне две недели назад. Сейчас Саша в Риме. По моей информации он должен вернуться во Флоренцию на следующей неделе, и тогда, может быть, получится увидеться", — цитирует Чинквини "РБ-Спорт"

Напомним, россиянин 19 марта отправился в Рим, чтобы пройти курс лечения травма ноги. Сроки восстановления пока неизвестны. В текущем сезоне нападающий выходил в составе "Фиорентины" в трех матчах, но голевыми действиями пока не отметился.

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