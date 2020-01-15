Бывший начальник команды ЦСКА рассказал, почему покинул клуб

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Бывший начальник команды ЦСКА рассказал, почему покинул клуб

Бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков в интервью Sport24 рассказал, почему покинул московский клуб. почему решил покинуть московский клуб.

"В Краснодаре у меня случился нервный срыв. Я ещё не отошёл от матча с "Арсеналом". Нам забили из-за спорного вне игры, мнения по этому моменту разделились. Я сильно переживал - ещё и жена в тот период находилась в больнице, перенесла серьёзную операцию. В Краснодар я ехал с тяжёлой душой. После матча мой негативный настрой вылился в разговоре с нашим генеральным директором. Роман Бабаев позвонил мне сразу после финального свистка и в очень неуважительной форме начал общение. За что в свою очередь получил ответ также в грубой форме.

24 декабря прошлого года я закрыл больничный, 25-го приехал в клуб. Зашёл к Бабаеву, мы пообщались. Как понимаю, он не услышал от меня того, что хотел. В итоге мне сказали: "Молодец, что приехал, но уже поздно". Извинения смогли бы сохранить мне работу? Могли. Но тогда мне показалось, что я не заслуживаю такого тона при разговоре. Обидно, что со мной общались так, будто я мальчик, который ничего не сделал для ЦСКА и только пришёл в команду. Да и любой уважающий себя мужчина ответил бы так же", - сказал Якунчиков.

Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 года. Изначально он занимал должность администратора, а после стал начальником команды.

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