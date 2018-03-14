​​​​​​​Бывший нападающий "Анжи" продолжит карьеру в США

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​​​​​​​Бывший нападающий "Анжи" продолжит карьеру в СШАБывший нападающий "Анжи" Янник Боли вскоре станет игроком "Колорадо Рэпидз", о чем сообщает пресс-служба МЛС.

30-летнему ивуариец подпишет контракт в ближайшие дни.

В прошлом году Боли выступал в Китае за "Далянь Ифан", который представляет второй китайском дивизион. За сезон форвард забил 16 мячей и сделал пять результативных передач. Сейчас футболист является свободным агентом. 

За "Анжи" Боли играл с 014 по 2016 год. 

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