​​​​​​​Бывший нападающий "Анжи" продолжит карьеру в США

Бывший нападающий "Анжи" Янник Боли вскоре станет игроком "Колорадо Рэпидз", о чем сообщает пресс-служба МЛС.

30-летнему ивуариец подпишет контракт в ближайшие дни.

В прошлом году Боли выступал в Китае за "Далянь Ифан", который представляет второй китайском дивизион. За сезон форвард забил 16 мячей и сделал пять результативных передач. Сейчас футболист является свободным агентом.

За "Анжи" Боли играл с 014 по 2016 год.

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