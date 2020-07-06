Бывший нападающий "Арсенала" подтвердил информацию об интересе "Спартака"

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Бывший нападающий "Арсенала" подтвердил информацию об интересе "Спартака"

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" француз Яя Саного подтвердил информацию, что им интересуется московский "Спартак".

"Я получил много предложений из разных чемпионатов. Но я жду предложений от клубов из топ-чемпионатов. "Спартак" может быть вариантом. Мы ведем переговоры. Также мной интересуется "Динамо", клубы Чемпионшипа, французские клубы. Мне было бы интересно остаться во Франции, но я открыт для любых вариантов", - приводит слова Саного France Football.

В нынешнем сезоне 27-летний Саного выступает за "Тулузу" на правах аренды. Форвард провел 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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