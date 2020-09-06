Бывший нападающий "Челси" рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Бывший нападающий лондонского "Челси" Карлтон Коул рассказал, как он отказался перейти в московский ЦСКА.

"Абрамович сказал, что "Челси" продлит со мной контракт, но я должен перейти в ЦСКА. Впрочем, я в то время боролся за место в сборной Англии. Тогда в команде нельзя было попасть из-за границы. Поэтому я отказался переходить в ЦСКА", - приводит слова Коула Daily Mirror.

36-летний Коул является воспитанником "Челси" и выступал за клуб с 2001 по 2006 годы. Также он играл за "Вулверхэмптон", "Чарльтон Атлетик", "Астон Виллу", "Вест Хэм", "Селтик", "Сакраменто Рипаблик" и "Персиб Бандунг". За сборную Англии сыграл семь матчей.

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