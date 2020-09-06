Бывший нападающий "Челси" рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
Бывший нападающий лондонского "Челси" Карлтон Коул рассказал, как он отказался перейти в московский ЦСКА.
"Абрамович сказал, что "Челси" продлит со мной контракт, но я должен перейти в ЦСКА. Впрочем, я в то время боролся за место в сборной Англии. Тогда в команде нельзя было попасть из-за границы. Поэтому я отказался переходить в ЦСКА", - приводит слова Коула Daily Mirror.
36-летний Коул является воспитанником "Челси" и выступал за клуб с 2001 по 2006 годы. Также он играл за "Вулверхэмптон", "Чарльтон Атлетик", "Астон Виллу", "Вест Хэм", "Селтик", "Сакраменто Рипаблик" и "Персиб Бандунг". За сборную Англии сыграл семь матчей.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18