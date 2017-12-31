Бывший нападающий ЦСКА Думбия поздравил сам себя с 30-летием

Ивуарийский нападающий лиссабонского "Спортинг" Сейду Думбия поздравил самого себя с 30-летним юбилеем.

"Я желаю себе самого счастливого дня рождения. В этот день я благодарю Бога за бесценный подарок - мою жизнь и прекрасных людей в ней. Спасибо моей маме за этот шанс и за то, что она всегда со мной. С днем рождения меня", - написал Думбия в своем Instagram.

Фото: Думбия - 30!

Напомним, что 30-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 годы, а также в сезоне 2015/16, провел за клуб 150 матчей и забил 95 голов.

В этом сезоне на счету форварду 15 поединков за "Спортинг" и 7 мячей.

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