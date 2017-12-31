Бывший нападающий ЦСКА Думбия поздравил сам себя с 30-летием
Ивуарийский нападающий лиссабонского "Спортинг" Сейду Думбия поздравил самого себя с 30-летним юбилеем.
"Я желаю себе самого счастливого дня рождения. В этот день я благодарю Бога за бесценный подарок - мою жизнь и прекрасных людей в ней. Спасибо моей маме за этот шанс и за то, что она всегда со мной. С днем рождения меня", - написал Думбия в своем Instagram.
Фото: Думбия - 30!
Напомним, что 30-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 годы, а также в сезоне 2015/16, провел за клуб 150 матчей и забил 95 голов.
В этом сезоне на счету форварду 15 поединков за "Спортинг" и 7 мячей.
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|Команда
|М
|О
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|Порту
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|2
|Спортинг Лиссабон
|15
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|3
|Бенфика
|15
|36
|4
|Брага
|15
|31
|5
|Маритиму
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|6
|Рио Аве
|15
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|7
|Витория Гимарайнш
|15
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|Боавишта
|15
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|Дешпортиво Чавес
|15
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|10
|Белененсиш
|15
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|Портимоненсе
|15
|16
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|КД Тондела
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|Фейренсе
|15
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|Дешпортиво Авеш
|15
|13
|15
|Пасуш де Феррейра
|15
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|Морейренсе ФК
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|11
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|15
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|Витория Сетубал
|15
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