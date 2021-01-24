Бывший нападающий ЦСКА Муса может вернуться в АПЛ

"Вест Бромвич" может подписать нигерийского нападающего Ахмеда Мусу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, форвард должен пройти медицинское обследование в английском клубе. Если все будет в порядке, Муса подпишел с "дроздами" контракт до лета 2021 года. Нигериец может достаться "Вест Бромвичу" бесплатно, так как является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Муса может вернуться в ЦСКА, но трансфер не состоялся.

Муса ранее также выступал за "Аминчи", "Джут", "Венло", "Лестер" и "Ан-Наср". За сборную Нигерии сыграл 94 матча и забил 15 голов.

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