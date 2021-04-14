Бывший нападающий ЦСКА Муса определился с новым клубом

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Бывший нападающий ЦСКА Муса определился с новым клубом

Фото: инстаграм Ахмеда Мусы

Нигерийский нападающий Ахмед Муса перешел в "Кано Пилларс" из Нигерии, сообщает официальный сайт клуба.

Условия личного контракта игрока не разглашаются. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался нигерийскому клубу бесплатно.

28-летний Муса является воспитанником "Кано Пилларс". Ранее он играл за "Аминчи", "Джут", "Венло", ЦСКА, "Лестер", вновь ЦСКА и "Ан-Наср". За сборную Нигерии сыграл 94 матча и забил 15 голов. Трехкратный чемпион России, чемпион Саудовской Аравии.

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