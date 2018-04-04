Бывший нападающий ЦСКА судится с бразильской журналисткой

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Бывший нападающий ЦСКА судится с бразильской журналисткойБывший нападающий ЦСКА Жо, представляющий "Коринтианс", подал в суд на бразильскую телеведущую Ренату Фан.

Известный футболист хочет возмещения морального ущерба в размере 100 тысяч реалов.

Поводом для обращения в суд стал комментарий ведущей, которая после мяча форварда в ворота "Васко Да Гамы" сравнила Жо с вором. Бразилец забил единственный гол в матче, но в эпизоде со взятием ворот подыграл себе рукой.  | soccernews.ru

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