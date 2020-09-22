Бывший нападающий ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом
Нападающий "Фламенго" Витиньо заразился коронавирусом, сообщает Globo Esporte.
По сведениям издания, футболист прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и его результат оказался положительным. С воскресенья форвард находится на карантине. Витиньо стал седьмым заразившимся игроком "Фламенго".
26-летний Витиньо выступает за "Фламенго" с 2018 года. Ранее он играл за "Ботафого", ЦСКА и "Интернасьонал". За российский клуб он провел 84 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22