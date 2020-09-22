Бывший нападающий ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом

Нападающий "Фламенго" Витиньо заразился коронавирусом, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, футболист прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и его результат оказался положительным. С воскресенья форвард находится на карантине. Витиньо стал седьмым заразившимся игроком "Фламенго".

26-летний Витиньо выступает за "Фламенго" с 2018 года. Ранее он играл за "Ботафого", ЦСКА и "Интернасьонал". За российский клуб он провел 84 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.

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