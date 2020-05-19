Бывший нападающий "Динамо" рассказал, что он работает курьером во время карантина
Бывший нападающий московского "Динамо" Дмитрий Отставнов рассказал, что он работает курьером во время действия карантина, который введен из-за угрозы распространения коронавируса.
"Я уже в прошлом году развозил еду на велосипеде, когда остался без клуба. Тогда стеснялся этого, никому не рассказывал. Сейчас же считаю, что в профессии нет совершенно ничего зазорного.
Получаю удовольствие. Люди бесплатно на велосипедах катаются, а мне за это еще и платят. Общение с разными интересными персонажами, знакомства – кайф. Я сам себе хозяин. Хочу – выезжаю на заказы, нет – занимаюсь своими делами. Нет начальников, никто никуда не гонит", - приводит слова Отставнова "Спорт-Экспресс".
Также экс-футболист рассказал, сколько денег можно заработать в должность курьера.
"Если решил отдохнуть, то ничего и не заработаешь. В день у меня получается не меньше 2300 рублей, рекорд – 3160 рублей. Кручу педали по 12 часов в сутки. Физическая нагрузка – ого-го. Футболистам такое и не снилось.
И финансово выгоднее – в моей последней команде, ростовском СКА, получал 43 тысячи рублей. Курьером же реально и 90 тысяч заработать. Было бы желание", – добавил спортсмен.
26-летний Отставнов является воспитанником "Динамо". В 2011 году он стал лучшим бомбардиром молодежного первенства России в составе "бело-голубых". Также он выступал за "Нефтехимик", "Рубин", "Волгу", "Санта-Клару", "Патро Эйсден Масмехелен", "Волгарь", "Тракай" и СКА. Форвард завершил карьеру в 2019 году в возрасте 25 лет.
26-летний игрок также выступал за «Нефтехимик», «Рубин», «Волгу» Ульяновск, «Волгарь», португальскую «Санта-Клару», бельгийский «Масмехелен», литовский «Тракай» и СКА Ростов.
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|Команда
|М
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|12
|Сочи
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