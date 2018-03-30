Бывший нападающий "Интера" и сборной Бразилии госпитализирован

Теги интер милан

Бывший нападающий "Интера" и сборной Бразилии госпитализированБывший нападающий "Интера" и сборной Бразилии Адриано доставлен в больницу.

36-летнего футболиста доставили в одну из частных клиник Рио-де-Жанейро.

У него диагностировано сильное воспаление порезов на руках.

Травмы он получил дома.

За "Интер" Адриано играл семь лет. В составе сборной Бразилии он провел 51 матч, забив 29 голов.

Читайте: Владельцы "Интера" опровергли информацию о возможной продаже клуба | http://soccernews.ru

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