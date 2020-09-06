Бывший нападающий клубов АПЛ получил пулевое ранение

Теги апл

Бывший нападающий клубов АПЛ получил пулевое ранение

Бывший нападающий сборной Ямайки Джермейн Джонсон получил пулевое ранение на родине, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист и его друзья находились на одной из улиц Кингстона. Внезапно неизвестные открыли огонь. Джонсон получил пулевое ранение в живот. Также пострадали и его друзья.

40-летний Джонсон за свою выступал за такие английские клубы, как "Болтон", "Олдхэм", "Брэдфорд Сити" и "Шеффилд Уэнсдэй".

Не пропустите: "Ливерпуль" уничтожил "Блэкпул" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Луис Суарес выставил ультиматум "Барселоне"

Луис Суарес выставил ультиматум "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов