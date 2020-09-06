Бывший нападающий клубов АПЛ получил пулевое ранение

Бывший нападающий сборной Ямайки Джермейн Джонсон получил пулевое ранение на родине, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист и его друзья находились на одной из улиц Кингстона. Внезапно неизвестные открыли огонь. Джонсон получил пулевое ранение в живот. Также пострадали и его друзья.

40-летний Джонсон за свою выступал за такие английские клубы, как "Болтон", "Олдхэм", "Брэдфорд Сити" и "Шеффилд Уэнсдэй".

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