Бывший нападающий "Милана" перешел в СПАЛ

Нападающий "Аталанты" Альберто Палоски стал игроком СПАЛа, сообщает официальный сайт клуба.

"Бело-голубые" арендовали футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

27-летний Палоски выступал за "Аталанту" с 2016 года, провел за клуб 14 матчей и не забил ни одного гола. Ранее играл за "Милан", "Парму", "Дженоа", "Кьево" и "Суонси". Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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