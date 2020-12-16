Бывший нападающий "Ростова" Шомуродов стал отцом
Форвард "Дженоа" Элдор Шомуродов стал отцом. Как сообщает пресс-служба "Ростова" у 25-летнего футболиста и его супруги Омины родился сын.
"ФК "Ростов" от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья", — подписала в Instagram пресс-служба "Ростова".
В текущем сезоне узбекский нападающий сыграл 6 матчей за "Дженоа" и забил один гол.
Форвард играл за клуб из Ростова-на-Дону с 2017 по 2020 год. Transfermarkt оценивает переход игрока в 7,5 миллиона евро.
В составе ростовчан игрок отметился 18 голами и 12 передачами за 91 сыгранный матч.
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