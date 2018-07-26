Бывший нападающий "Рубина" перешел в бельгийский клуб

Теги рубинмаксим лестьенн

Бывший нападающий "Рубина" перешел в бельгийский клубБывший нападающий "Рубина" Максим Лестьенн стал игроком "Стандарда".

Футболист пополнил бельгийский клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард выступал за "Малагу", сыграв за испанцев 12 матчей и отдав одну голевую передачу.

В составе казанцев он провел 24 матча и забил пять голов.

Читайте: "Рубин" объявил о переходе экс-форварда "Зенита" | http://soccernews.ru

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