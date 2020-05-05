Бывший нападающий сборной Англии намерен продать разбитый автомобиль за 60 тысяч евро

Английский нападающий "Рейнджерс" Джермейн Дефо выставил на eBay свой разбитый Range Rover.

Футболист оценил автомобиль в 60 тысяч евро. Форвард попал в аварию в сентябре 2019 года, но не пострадал.

В нынешнем сезоне 37-летний Дефо провел за "Рейнджерс" 32 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Вест Хэм", "Борнмут", "Тоттенхэм", "Торонто" и "Сандерленд". За сборную Англии сыграл 57 матчей и забил 20 голов.

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