Бывший нападающий сборной Италии Эдер перешел в "Сан-Паулу"

Фото: Твиттер @SaoPauloFC

Официальный сайт "Сан-Паулу" объявил о подписании контракта с экс-форвардом "Интера" и сборной Италии Эдером.

Договор с 34-летним футболистом будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Последним клубом нападающего был китайский "Цзянсу Сунин", с которым он в 2020 году стал чемпионом Китая. Кроме того Эдер выступал за "Крисиуму", "Эмполи", "Фрозиноне", "Брешию", "Чезену", "Сампдорию", "Интер" и сборную Италии.

В 2020 году итальянец сыграл 20 матчей в китайской Суперлиге и смог отличиться девятью забитыми мячами.