Бывший нападающий сборной Италии перешел в "Парму"

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Бывший нападающий сборной Италии перешел в "Парму"Нападающий Грациано Пелле заключил соглашение  с "Пармой". По информации официального сайта клуба, контракт с 35-летним футболистом, который выступал за сборную Италии, рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Напомним, последним клубом Пелле был китайский "Шаньдун Лунэн".

В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за клуб. В его активе восемь забитых голов две результативные передачи. 
У Пелле уже есть опыт выступления за Парму": в сезонах 2011/2012 и 20/12/2013 итальянец провел 14 матчей и забил два гола.

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