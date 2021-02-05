Бывший нападающий сборной Италии перешел в "Парму"

Нападающий Грациано Пелле заключил соглашение с "Пармой". По информации официального сайта клуба, контракт с 35-летним футболистом, который выступал за сборную Италии, рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Напомним, последним клубом Пелле был китайский "Шаньдун Лунэн".



В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах за клуб. В его активе восемь забитых голов две результативные передачи.

У Пелле уже есть опыт выступления за Парму": в сезонах 2011/2012 и 20/12/2013 итальянец провел 14 матчей и забил два гола.



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