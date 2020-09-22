Бывший нападающий "Спартака" Веллитон оформил хет-трик в азиатской Лиге Чемпионов

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Бывший нападающий "Спартака" Веллитон оформил хет-трик в азиатской Лиге Чемпионов

Бразильский нападающий "Шарджи" Веллитон сделал хет-трик в матче 5-го тура группового этапа азиатской Лиги Чемпионов с "Аль-Тавуном" (6:0). Благодаря победе "Шарджа" вышла на второе место в турнирной таблице группы С.

33-летний Веллитон выступает за "Шарджу" с 2017 по 2019 годы, а также с 2020 года. Всего он провел за клуб из ОАЭ 47 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач. 

Напомним, что с 2007 по 2014 годы Веллитон выступал за московский "Спартак".

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