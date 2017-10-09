Бывший наставник "Динамо" Силкин: "Хотелось бы видеть в атаке сборной трех игроков"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин рассказал, кого он видит на острие атаки в сборной России.

"Конечно, хочется, чтобы от игры к игре ошибок было меньше, чтобы команда прибавляла, чтобы становилась монолитнее. Ошибки есть во всех линиях, во всех фазах, тренерский штаб будет их исправлять. Мне хотелось бы видеть впереди трех нападающих - Кокорина, Смолова и Дзюбу", - цитирует 56-летнего специалиста Р-Спорт.

Напомним, Эззатоллахи назвал сборную России одной из сильнейших в Европе. | soccernews.ru