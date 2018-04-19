Бывший наставник киевского "Динамо" уволен из "Аль-Ахли"

Теги сергей реброваль-ахли

Бывший наставник киевского "Динамо" уволен из "Аль-Ахли"

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли" уволил с поста главного тренера клуба Сергея Реброва, сообщает официальный твиттер клуба.

Причиной отставки стало не слишком удачное выступление команды в азитской Лиги Чемпионов, в которой "Аль-Ахли" вылетел в четвертьфинале.

В минувшем сезоне 43-летний Ребров занял с "Аль-Ахли" второе место в чемпионате Саудовской Аравии.

Не пропустите: Будущий тренер "Баварии" хочет получить Нобелевскую премию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов