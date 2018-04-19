Бывший наставник киевского "Динамо" уволен из "Аль-Ахли"

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли" уволил с поста главного тренера клуба Сергея Реброва, сообщает официальный твиттер клуба.

Причиной отставки стало не слишком удачное выступление команды в азитской Лиги Чемпионов, в которой "Аль-Ахли" вылетел в четвертьфинале.

В минувшем сезоне 43-летний Ребров занял с "Аль-Ахли" второе место в чемпионате Саудовской Аравии.

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