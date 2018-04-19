Бывший наставник киевского "Динамо" уволен из "Аль-Ахли"
Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли" уволил с поста главного тренера клуба Сергея Реброва, сообщает официальный твиттер клуба.
Причиной отставки стало не слишком удачное выступление команды в азитской Лиги Чемпионов, в которой "Аль-Ахли" вылетел в четвертьфинале.
В минувшем сезоне 43-летний Ребров занял с "Аль-Ахли" второе место в чемпионате Саудовской Аравии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15