Бывший наставник сборной Испании может возглавить Эквадор
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено может возглавить национальную команду Эквадора, сообщает AS.
По сведениям издания, эквадорская федерация футбола предлагает испанскому специалисту зарплату в размере 1,3 миллиона евро в год.
Напомним, что 42-летний Морено возглавил сборную Испании в июне 2019 года, сменив на посту главного тренера Луиса Энрике, который ушел в отставку из-за тяжелой болезни дочери, впоследствии скончавшейся. Через несколько месяцев после трагедии Энрике решил вернуться в сборную, но при этом не пожелал видеть Морено в своем тренерском штабе.
Не пропустите: Луис Энрике предлагал Морено уйти из сборной Испании и стать его помощником в АПЛ. | http://soccernews.ru
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