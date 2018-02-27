Бывший наставник сборной Португалии Кейрош: "Месси - не человек, он не должен иметь права играть под эгидой ФИФА"

Теги лионель месси

Бывший наставник сборной Португалии Кейрош: "Месси - не человек, он не должен иметь права играть под эгидой ФИФА"Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош, ранее работавший с национальной командой Португалии и мадридским "Реалом", похвалил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я всегда говорил, что Месси - экстраординарный игрок, он - не человек. Если бы он был человеком, он бы не демонстрировал футбол волшебного уровня... Пока он не докажет, что является обычным человеком, он не должен иметь права играть под эгидой ФИФА", - цитирует 64-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Почеттино сделал выбор между Марадоной и Месси. | soccernews.ru

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