Бывший наставник "Зенита" посетил раздевалку "Спартака" после его поражения от ПАОКа

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Бывший наставник "Зенита" посетил раздевалку "Спартака" после его поражения от ПАОКаБывший наставник питерского "Зенита" Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции, посетил раздевалку московского "Спартака" после его поражения от греческого ПАОКа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

73-летний специалист мило пообщался с полузащитником "красно-белых" Фернандо и их форвардом Луисом Адриано, с которыми он работал в донецком "Шахтере".

Напомним, сын Луческу Разван тренирует ПАОК.

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