Бывший наставник "Зенита" посетил раздевалку "Спартака" после его поражения от ПАОКа
Бывший наставник питерского "Зенита" Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции, посетил раздевалку московского "Спартака" после его поражения от греческого ПАОКа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
73-летний специалист мило пообщался с полузащитником "красно-белых" Фернандо и их форвардом Луисом Адриано, с которыми он работал в донецком "Шахтере".
Напомним, сын Луческу Разван тренирует ПАОК.
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