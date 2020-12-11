Бывший одноклубник Марадоны вспомнил яркий момент карьеры аргенитинца

Экс-игрок "Севильи" Хуан Карлос Унсуэ поделился историей, о своем бывшем партнере по команде Диего Марадоне.



Марадона присоединился к севильскому клубу в сезоне-1992/93, когда вернулся после своей первой дисквалификации за наркотики.

— Диего однажды сбросил целых 8 килограммов за неделю, чтобы сыграть против "Реала", — цитирует AS Унсуэ. — Он буквально на неделю уехал в Сьерра-Неваду, чтобы провести время с семьей. Когда он вернулся и мы семь дней спустя, мы не поверили своим глазам! Он потерял в весе восемь килограммов! Марадона сказал, что все это время ел только сырое мясо.