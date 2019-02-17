Бывший одноклубник Роналду рассказал о работе португальца на тренировках

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Бывший одноклубник Роналду рассказал о работе португальца на тренировках

Тоньито, бывший футболист лиссабонского "Спортинга", рассказал о времени, когда он выступал за клуб вместе с нападающим Криштиану Роналду.

"Даже будучи ребенком Роналду был таким же, как и сейчас: скромным, полным амбиций и настоящим профессионалом. Я подвозил его на тренировки и забирал домой. Порой мне приходилось часами ждать его у тренировочной базы, так как он продолжал занятия. Я стучал в окно базы и говорил ему: "Криштиану, уже поздно, хватит", - приводит слова Тоньито La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 12 голевых передач.

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