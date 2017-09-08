Бывший оператор ЦСКА: "Акинфеев часто спрашивал записи со своими ошибками"

Бывший оператор ЦСКА Александр Горячев рассказал о том, как вратарь армейцев Игорь Акинфеев реагирует на свои ошибки на поле.

"Игорь не пропустит ни одну ошибку. Он очень въедливый. Приведу пример. Почти все звездные футболисты просили меня нарезать моменты с их участием. Карвальо очень часто спрашивал записи со своими голами, положительными действиями. Ему не нужно было видео, где он ошибался. А вот Игорь просит смонтировать все моменты – и положительные, и отрицательные. Он все анализирует. За все переживает.

Мы же не играем в воротах, не понимаем, что там происходит. Я знаю, что он каждую ситуацию пропускает через себя", - отметил бывший сотрудник клуба.

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