Бывший полузащитник "Краснодара" перебрался на Кипр

Теги рикардо лабордеанортосискраснодар

Бывший полузащитник "Краснодара" перебрался на КипрБывший полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде стал игроком кипрского клуба "Анортосис".

30-летний игрок будет выступать под 21-м номером.

"Анортосис" подписал Лаборде бесплатно, так как его контракт с "Краснодаром" истек после этого сезона.

В составе российского клуба он играл с 2013 года и провел 116 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 18 передач.

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