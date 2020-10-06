Бывший полузащитник "Локомотива" Мариу вернулся в Португалию

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Бывший полузащитник "Локомотива" Мариу вернулся в Португалию

Португальский полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу перешел в лиссабонский "Спортинг", сообщает пресс-служба португальского клуба.

"Спортинг" арендовал футболиста до лета 2021 года за один миллион евро. При этом в соглашении не предусмотрена опция о последующем выкупе прав на игрока.

В прошлом сезоне 27-летний Мариу выступал за московский "Локомотив" на правах аренды, провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Сетубал" и "Вест Хэм". За сборную Португалии сыграл 45 матчей и забил два мяча. Обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Португалии, чемпион Европы.

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