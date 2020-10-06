Бывший полузащитник "Локомотива" Мариу вернулся в Португалию
Португальский полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу перешел в лиссабонский "Спортинг", сообщает пресс-служба португальского клуба.
"Спортинг" арендовал футболиста до лета 2021 года за один миллион евро. При этом в соглашении не предусмотрена опция о последующем выкупе прав на игрока.
В прошлом сезоне 27-летний Мариу выступал за московский "Локомотив" на правах аренды, провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Сетубал" и "Вест Хэм". За сборную Португалии сыграл 45 матчей и забил два мяча. Обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Португалии, чемпион Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14