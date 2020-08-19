Бывший полузащитник "Локомотива" Михалик сообщил о завершении карьеры

Экс-игрок "Локомотива" Тарас Михалик заявил о желании завершить профессиональную карьеру.

В минувшем розыгрыше 36-летний игрок выступал в составе "Волыни".

"Еще поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь "Волыни", но не получилось.

Звали ли профессиональные клубы? Я ни с кем не общался на эту тему. К тому же настроение было не очень. Последние пять матчей играл на уколах, ведь были определенные проблемы с коленом.

Сейчас залечиваю ту травму, после которой воспалилось колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру. У меня есть товарищ, который держит команду. Она играет на любительском уровне, на область", - цитирует Михалика Footboom.

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