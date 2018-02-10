Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" скончался от рака
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Селтика" Лайам Миллер скончался в возрасте 36 лет.
Как сообщает источник, осенью прошлого года бывшему игроку сборной Ирландии был поставлен диагноз рака поджелудочной железы.
Миллер выступал на профессиональном уровне с 2000 по 2016 год.
За сборную Ирландии он провел 21 матч и забил гол. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|26
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|14
|Кристал Пэлас
|27
|27
|15
|Суонси Сити
|27
|27
|16
|Саутгемптон
|26
|26
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|18
|Сток Сити
|27
|25
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20