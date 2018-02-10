Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" скончался от рака

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Селтика" Лайам Миллер скончался в возрасте 36 лет.

Как сообщает источник, осенью прошлого года бывшему игроку сборной Ирландии был поставлен диагноз рака поджелудочной железы.

Миллер выступал на профессиональном уровне с 2000 по 2016 год.

За сборную Ирландии он провел 21 матч и забил гол. | http://soccernews.ru