Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" скончался от рака

Теги манчестер юнайтед

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" скончался от ракаБывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Селтика" Лайам Миллер скончался в возрасте 36 лет.

Как сообщает источник, осенью прошлого года бывшему игроку сборной Ирландии был поставлен диагноз рака поджелудочной железы. 

Миллер выступал на профессиональном уровне с 2000 по 2016 год.

За сборную Ирландии он провел 21 матч и забил гол. | http://soccernews.ru

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