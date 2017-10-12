Бывший полузащитник сборной Англии возобновил карьеру в возрасте 49 лет

Бывший полузащитник сборной Англии и "Арсенала" Пол Мерсон вернулся в большой футбол в возрасте 49 лет.

Источник сообщает, что футболист подписал контракт с "Керау", который выступает в четвертом дивизионе чемпионата Уэльса.

Первый матч за новую команду Мерсон проведет 18 октября. | http://soccernews.ru