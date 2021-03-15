Бывший полузащитник сборной России Денисов рассказал, как потерял всех своих друзей

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Бывший полузащитник сборной России Денисов рассказал, как потерял всех своих друзей

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов рассказал, что он лишился всех своих друзей после того, как отказался от алкоголя.

"Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема. Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт.

Может, это покажется смешным, но мой лучший друг на данный момент – это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждет", - приводит слова Денисова "Спорт-Экспресс".

36-летний Денисов завершил карьеру в 2019 году. В бытность футболистом он выступал за "Зенит", "Анжи", "Динамо" и "Локомотив". За сборную России сыграл 53 матча. Четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА.

Не пропустите: Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе из "Зенита" в "Спартак". | http://soccernews.ru
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