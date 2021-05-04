Бывший полузащитник "Зенита" Данни поделился эмоциями после победы сине-бело-голубых в чемпионате России
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
Португальский полузащитник Данни, который ранее выступал за "Зенит" прокомментировал чемпионство питерской комнады:
"Я очень счастлив за "Зенит" и Семака! Надеюсь, они смогут продолжать в таком же духе еще многие годы.
Верю, что клуб способен выиграть шесть и больше титулов подряд.
Поздравляю команду и фанатов с очередным титулом. Всех обнимаю", – сказал Данни.
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