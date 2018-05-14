Бывший помощник Моуринью возглавит "Бенфику"

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Бывший помощник Моуринью возглавит "Бенфику"

Руй Фария, бывший помощник главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, возглавит "Бенфику", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство лиссабонского клуба решило отправить в отставку Руя Виторию и заменить его 42-летним специалистом, покинувшим "Олд Траффорд" в конце прошлой недели.

О назначении Фарии, скорее всего, будет объявлено после завершения сезона.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал уход Фарии из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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