Бывший помощник Моуринью возглавит "Бенфику"
Руй Фария, бывший помощник главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, возглавит "Бенфику", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, руководство лиссабонского клуба решило отправить в отставку Руя Виторию и заменить его 42-летним специалистом, покинувшим "Олд Траффорд" в конце прошлой недели.
О назначении Фарии, скорее всего, будет объявлено после завершения сезона.
Не пропустите: Моуринью прокомментировал уход Фарии из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|37
|37
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