Бывший помощник Симеоне может возглавить клуб Примеры
Херман Бургос, бывший помощник главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, может возглавить "Алавес", сообщает AS.
"Я намерен попробовать себя в роли главного тренера испанского клуба. Считаю, что у меня достаточно знаний, чтобы работать самостоятельно", - сказал Бургос в интервью Radio Continental.
Бургос в течение девяти лет работал в тренерском штабе Симеоне. С "Атлетико" он становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
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|Осасуна
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|Мальорка
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