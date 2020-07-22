Бывший помощник Симеоне может возглавить клуб Примеры

Херман Бургос, бывший помощник главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, может возглавить "Алавес", сообщает AS.

"Я намерен попробовать себя в роли главного тренера испанского клуба. Считаю, что у меня достаточно знаний, чтобы работать самостоятельно", - сказал Бургос в интервью Radio Continental.

Бургос в течение девяти лет работал в тренерском штабе Симеоне. С "Атлетико" он становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Не пропустите: Перес хочет, чтобы Зидан пошёл в "Реале" по пути Фергюсона. | http://soccernews.ru