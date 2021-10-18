Бывший пресс-атташе "Анжи" рассказал о развале "золотого" состава команды

Бывший пресс-атташе "Анжи" Сергей Расулов поделился воспоминаниями о событиях августа 2013 года, когда руководство клуба резко сократило финансирование.

"Игроки тогда сами собой не управляли. Мы были на сборах в "Лужниках". Люди исчезали один за другим каждый день. Дошло до того, что в команде осталось шесть человек. Причём было забавно - я и другая махачкалинская часть персонала узнали обо всём последними. Мы летели из Махачкалы в Москву после выходного дня. Новость о переформатировании разлетелась за час, как раз пока мы были в воздухе.

Мы заходим на посадку, появляется мобильная сеть, и у нас просто куча пропущенных, сообщений с вопросами "Что случилось?". А мы сами не в курсе, начинаем читать новости. Про нас в тот момент вообще забыли. Попрощался с командой только Это’О. Он был с командой до последнего дня. У нас был выезд в Питер, куда он поехал, хотя все знали, что он уходит в "Челси".

На тот выезд он поехал с фотоаппаратом - маленькая Leica. Фотик висел у него на шее, Это’О всех фотографировал, сам со всеми делал фотки. До игры со всеми попрощался, а потом мы расстались. Но Сэм до сих пор время от времени интересуется делами "Анжи" через переводчика. Он же и в "Анжи живи" принял участие", - рассказал Расулов.

Напомним, что сейчас "Анжи" выступает в ФНЛ-2 - третьем по силе российском дивизионе.

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