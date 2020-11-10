Бывший пресс-атташе "Спартака" Трехтенберг госпитализирован с коронавирусом

Экс-директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сдал положительный тест на Covid-19. Специалист был госпитализирован. Об этом сообщается в твиттере Supporters Group News.

В "Спартаке" 72-летний Трахтенберг работал с 2015 по 2019 года. 4 марта прошлого года он покинул свой пост.

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