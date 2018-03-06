Бывший президент "Барселоны": "Фигу был трусом, который нас предал, а Неймар ушёл из-за денег"

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар попросил СМИ не сравнивать Луиша Фигу с Неймаром.

Напомним, что португалец покинул каталонский клуб ради "Реала" в 2000 году, а бразилец, который ранее играл за "Барселону", также близок к переходу в стан главного конкурента каталонцев.

"Нельзя сравнивать эти две ситуации. Фигу совершил предательство, он был трусом, который предал "Барселону". Неймар же ушел из-за денег. А "Реал" делал тогда все, чтобы именно склонить Фигу к предательству",- отметил он.

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