Бывший президент "Барселоны": "Фигу был трусом, который нас предал, а Неймар ушёл из-за денег"

Теги барселонареал мадридпсжнеймар

Бывший президент "Барселоны": "Фигу был трусом, который нас предал, а Неймар ушёл из-за денег"Бывший президент "Барселоны"  Жоан Гаспар попросил СМИ не сравнивать Луиша Фигу с Неймаром.

Напомним, что португалец покинул каталонский клуб ради "Реала" в 2000 году, а бразилец, который ранее играл за "Барселону", также близок к переходу в стан главного конкурента каталонцев.

"Нельзя сравнивать эти две ситуации. Фигу совершил предательство, он был трусом, который предал "Барселону". Неймар же ушел из-за денег. А "Реал" делал тогда все, чтобы именно склонить Фигу к предательству",- отметил он.

Читайте: Теперь без Неймара: ПСЖ принимает "Реал" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов . | http://soccernews.ru

комментарии
РМ

нука пьянь скажи что нибудь, одна из любимых твоих тем...

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Пьянь

А что тут говорить? Фигу - пидарас.

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