Бывший президент "Барселоны" готов вернуться в клуб
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что он готов вновь возглавить каталонский клуб.
"Не хочет ли совет директоров провести выборы президента этим летом? Давайте сделаем это! Я готов представить свою кандидатуру, чтобы восстановить оригинальную модель клуба, вернуть его былую славу и традиции! Голосуйте за меня, если вы хотите этого! Барса всегда жива!" - написал Лапорта в своем твиттере.
Напомним, что 56-летний Лапорта возглавлял "Барселону" с 2003 по 2008 годы. Под его руководством каталонский клуб четыре раза становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка Испании, а также дважды выиграл Лигу Чемпионов!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30