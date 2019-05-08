Бывший президент "Барселоны" готов вернуться в клуб

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Бывший президент "Барселоны" готов вернуться в клуб

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что он готов вновь возглавить каталонский клуб.

"Не хочет ли совет директоров провести выборы президента этим летом? Давайте сделаем это! Я готов представить свою кандидатуру, чтобы восстановить оригинальную модель клуба, вернуть его былую славу и традиции! Голосуйте за меня, если вы хотите этого! Барса всегда жива!" - написал Лапорта в своем твиттере.

Напомним, что 56-летний Лапорта возглавлял "Барселону" с 2003 по 2008 годы. Под его руководством каталонский клуб четыре раза становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка Испании, а также дважды выиграл Лигу Чемпионов!

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