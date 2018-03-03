Бывший президент "Барселоны" Лапорта: "Пока играет Месси, Неймару будет сложно выиграть "Золотой мяч"

Бывший президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта оценил шансы форварда французского ПСЖ Неймара выиграть "Золотой мяч".

" Почему Неймар ушел? Он находится в том возрасте, когда хочет выиграть "Золотой мяч", ему нужно было уйти в клуб, где он стал бы лидером. Но я бы рекомендовал ему остаться с Месси. Пока Месси играет, сделать это ему будет сложно - играет ли он с ним в команде или нет. Лео - лучший в истории ", - цитирует Лапорту Le 10 Sport.

Напомним, Неймар с опаской ждет матча с "Реалом". | soccernews.ru