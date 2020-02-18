Бывший президент "Барселоны" потребовал от Бартомеу уйти в отставку

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Бывший президент "Барселоны" потребовал от Бартомеу уйти в отставку
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта подверг критике нынешнее руководство каталонского клуба, заключившее контракт с компанией I3 Ventures, которая поддерживала нынешнего президента Жозепа Бартомеу, а также критикоквала футболистов клуба, включая капитана Лионеля Месси.

"Их действия просто возмутительны. Они действуют мафиозными методами и чернят имидж клуба. Это вновь демонстрирует их некомпетентность. Они должны уйти в отставку", - написал Лапорта в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

Не пропустите: Появились доказательства, что Бартомеу оплачивает критику Месси в социальных сетях. | http://soccernews.ru
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