Бывший президент "Барселоны" уверен, что Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом"

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Экс-президент "Барселоны" Жоан Гаспар поделился своей "эксклюзивной" информацией о переходе французского форварда Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Я дам вам эксклюзив. Килиан Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом", я в этом уверен. Я знаю Флорентино Переса и уверен в этой информации", – сказал Гаспар.

Ранее издание BILD сообщило, что договоренность между Мбаппе и "Реалом" уже достигнута и контракт о переходе летом на правах свободного агента подписан. Француз будет получать в "Мадриде" 25 миллионов евро "чистыми", то есть 50 миллионов до уплаты налогов.

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