Бывший президент "Барселоны" жестко раскритиковал Луиша Фигу за переход в "Реал"
Бывший президент "Барселоны" Хоан Гаспарт подверг жесткой критике португальского нападающего Луиша Фигу, который в 2000 году перешел из каталонского клуба в мадридский "Реал".
"Фигу является предателем. В ночь, когда я стал президентом "Барселоны", Фигу позвонил мне и сказал, что у него есть два варианта - с "Реалом" и "Барселоной". Он сказал, что уже заключил соглашение с "Реалом". Если оно не будет подписано, Луишу придется заплатить три миллиона евро. Он сказал, что останется, если "Барселона" заплатит эту сумму. Мы были готовы это сделать, но Фигу просил документ с финансовыми гарантиями. Это была ночь, поэтому мы не смогли сделать документ. Я устно гарантировал Фигу, что все сделаю, но он все равно ушел в "Реал". Это был грязный поступок моего друга Флорентино Переса", - приводит слова Гаспарта Diario Sport.
Напомним, что Фигу перешел в "Реал" за 60 миллионов евро. На тот момент данный трансфер стал рекордным в истории футбола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14