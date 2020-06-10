Бывший президент "Барселоны" жестко раскритиковал Луиша Фигу за переход в "Реал"

Бывший президент "Барселоны" Хоан Гаспарт подверг жесткой критике португальского нападающего Луиша Фигу, который в 2000 году перешел из каталонского клуба в мадридский "Реал".

"Фигу является предателем. В ночь, когда я стал президентом "Барселоны", Фигу позвонил мне и сказал, что у него есть два варианта - с "Реалом" и "Барселоной". Он сказал, что уже заключил соглашение с "Реалом". Если оно не будет подписано, Луишу придется заплатить три миллиона евро. Он сказал, что останется, если "Барселона" заплатит эту сумму. Мы были готовы это сделать, но Фигу просил документ с финансовыми гарантиями. Это была ночь, поэтому мы не смогли сделать документ. Я устно гарантировал Фигу, что все сделаю, но он все равно ушел в "Реал". Это был грязный поступок моего друга Флорентино Переса", - приводит слова Гаспарта Diario Sport.

Напомним, что Фигу перешел в "Реал" за 60 миллионов евро. На тот момент данный трансфер стал рекордным в истории футбола.

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