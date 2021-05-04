Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о чемпионстве "Зенита" и проблемах остальных российских клубов
Фото: Бизнес онлайн/Наталья Ерхина
Илья Геркус прокомментировал текущее положение дел в российском футболе:
"У "Зенита" на разных этапах чемпионата разные ребята показывали лидерские качества. Тот же Кузяев приходит в голову, Дзюба, который разыгрался в конце, Азмун. Было, кем маневрировать.
Чемпионат России сейчас находится в стагнации, очень похоже на нее. Все лидирующие клубы переживают кризис, у каждого он свой. Это смена тренеров, смена менеджмента, поиски оптимальных составов, которые иногда доходят до паники.
Покупки нападающих выглядят как попытки купить себе волшебную палочку, которая решит проблемы. Рондон, Промес — это больше из мистической области, чем из рациональной. У того же "Спартака" все проблемы точно не в нападении. "Зенит" пользуется тем, что у всех идет перестройка, и спокойно берет один титул за другим.
Давление на Семака идет колоссальное. Развитие как тренера неявное, нет такого, что он изобретает новую схему, но выдержать три сезоне, не оступившись, — это тоже большой вызов для относительно молодого тренера. У него все впереди, я прогресс вижу", – сказал Геркус в эфире программы "8-16" на канале Матч Премьер.
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