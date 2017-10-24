Бывший президент "Локомотива" Наумов: "Лидерство "железнодорожников" - надолго"

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Бывший президент "Локомотива" Наумов: "Лидерство "железнодорожников" - надолго"Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о результатах, которые в текущем сезоне демонстрируют "железнодорожники".

"Я верю, что "Локомотив" надолго забрался на первое место в таблице РФПЛ. У команды сейчас одна проблема - она с трудом играет против соперников из нижней части таблицы. Это большой недостаток. В остальном у "Локо" все в порядке, всех лидеров он обыграл. Поэтому есть основание думать, что его лидерство - надолго.

Илья Геркус и Юрий Семин сейчас скромно говорят об этом, но настрой и нацеленность у них правильные. Игра команды выстраивается. Посмотрите, как сейчас выступают братья Миранчуки и незаменимый Фернандеш. "Железнодорожники" прибавляют и являются серьезными конкурентами для "Зенита" в борьбе за чемпионство", - цитирует Наумова чемпионат.com.

Напомним, Бубнов высказался о лидерстве "Локомотива". | soccernews.ru

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