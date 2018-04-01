Бывший президент "Локомотива" Наумов: "Спартак" - совсем не хорош"

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РФПЛ.

"Игра с "Тосно" показала, что "Спартак" - совсем не хорош. Промес - никакой. Фернанду забил шикарный гол со штрафного, а в остальном никак себя не проявил. Меня больше беспокоит ЦСКА. Вот армейцы - более реальный конкурент "Локомотива" в борьбе за "золото", - цитирует Наумова СЭ.

Напомним, своим мнением о чемпионской гонке поделился Луис Адриано. | soccernews.ru