Бывший президент "Локомотива" Наумов: "Спартак" - совсем не хорош"

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Бывший президент "Локомотива" Наумов: "Спартак" - совсем не хорош"Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РФПЛ.

"Игра с "Тосно" показала, что "Спартак" - совсем не хорош. Промес - никакой. Фернанду забил шикарный гол со штрафного, а в остальном никак себя не проявил. Меня больше беспокоит ЦСКА. Вот армейцы - более реальный конкурент "Локомотива" в борьбе за "золото", - цитирует Наумова СЭ.

Напомним, своим мнением о чемпионской гонке поделился Луис Адриано. | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
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