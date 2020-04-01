Бывший президент "Марселя" умер от коронавируса

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Бывший президент "Марселя" умер от коронавируса

Бывший президент "Марселя" Папе Диуф в возрасте 68 лет скончался от заболевания, вызванного китайским коронавирусом COVID-19, сообщает La Provence.

По сведениям издания, Диуфа госпитализировали в больницу Дакара 30 марта и ему была оказана медицинская помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, бывший функционер ушел из жизни.

Диуф являлся президентом "Марселя" с 2005 по 2009 годы. Также он был журналистом и футбольным агентом.

На данный момент во всем мире коронавирусом заразились 853 тысяч человек. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались около 42 тысяч человек. Число выздоровевших составляет 176 800 человек.

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